В Киеве за месяц произошла серия загадочных смертей подростков: что об этом известно

В столице в воскресенье, 15 октября, произошло третье вероятное самоубийство ребенка с начала октября.

В Киеве с начала октября произошло серия загадочных смертей, в частности самоубийств несовершеннолетних детей.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о смертях детей в столице.

В Оболонском районе 12-летняя девочка выпала из многоэтажки

В Киеве в воскресенье, 15 октября, на Минском массиве обнаружили тело 12-летней девочки. По предварительной версии ребенок погиб в результате падения с высоты многоэтажки.

"Сегодня около 12:00 часов в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения. На место прибыла следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики", – говорится в сообщении полиции.

Сразу после трагического события в местных пабликах начали писать, что ребенок якобы выпрыгнул из окна 22 этажа.

Полиция Киева пока устанавливает обстоятельства падения 12-летней девочки из многоэтажки.

Тела двух девочек-подростков нашли возле недостроя

Еще одна трагедия произошла утром 9 октября на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы – в результате падения из высотного недостроенного здания погибли две девочки.

Как установили правоохранители, девочки – местные жители 2006 и 2005 годов рождения.

Известно, что подростки – студентки информационного колледжа одного из столичных вузов.

На 26 этаже недостроя правоохранители обнаружили вещи погибших и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправления.

Как рассказали сайту ТСН.ua источники в правоохранительных органах, сообщения от девушек были аналогичного содержания и поступили родителям одновременно.

По факту гибели подростков начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство". В рамках следствия будут выясняться причины, которые могли привести к их смерти.

Известно, что девочки вместе учились, дружили, а накануне совместно переночевали у родителей одной из них.

"Девушки проживали в разных районах столицы – в Днепровском и Голосеевском. Учились дистанционно. Накануне никаких конфликтов не было, в семьях были хорошие и доверительные отношения", — рассказали сайту ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

В социальных сетях пишут, что на территорию новостройки попасть несложно. Там местами повален забор, а при большом желании через забор можно перелезть во многих местах. По словам местных жителей, на новостройке часто видели подростков, которые там отдыхали или просто проводили время.

Двойное самоубийство влюбленных подростков

В Киеве днем 2 октября двое подростков совершили самоубийство, прыгнув из окна 24 этажа. Трагедия произошла на улице Никольско-Слободская, в Днепровском районе. Парню было 18 лет, девушке – 17 лет.

Виктория и Владимир вели трансляцию самоубийства в TikTok. В предсмертном видео видно, как они прыгают из окна. В последний момент парень говорит девушке, что любит ее.

Самоубийство подростков в Киеве / Фото: ТСН.ua

Впоследствии стало известно, что подростки жили в приемной семье в городе Березань в Киевской области. Их семья – показательный детский дом семейного типа, где проживало около десяти детей. Виктория и Владимир были влюблены друг в друга.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии и понесет ли кто-нибудь ответственность за смерть подростков. В полиции возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой самоубийство. Продолжается досудебное расследование.

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