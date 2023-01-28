В Киеве зафиксировано отравление посетителей в кафе: что известно

Предварительно люди отравились салатами, в которые добавлялись яйца.

В кафе на столичном Подоле зафиксировано отравление клиентов, заказавших в меню заведения салат. В четверг здесь отравились 4 человека.

Как рассказали сайту ТСН.ua в Госпродпотребслужбе Киева, среди пострадавших нет детей – все взрослые.

Посетители находились в заведении на улице Ярославской. После чего обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие.

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"В кафе приостановлена реализация некоторых продуктов питания, вероятно связанных с отравлением клиентов, а именно яйца, которые добавлялись к салатам, которые потребляли посетители заведения. Сейчас проводится лабораторное исследование этих продуктов питания. Кафе продолжает работу, там только прекращено использование продуктов, что, вероятно, стали причиной отравления посетителей", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Вывод о дальнейшей работе кафе будет сделан после получения результатов лабораторных исследований.

"Четверо отравившихся в кафе людей находятся в удовлетворительном состоянии. Проверка продолжается, из реализации изъяты опасные продукты питания", — добавляет Олег Рубан.

Напомним, в торговых сетях Киева будут искать опасное печенье, изготовленное в Румынии и завезенное в Украину.

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