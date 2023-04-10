В Киеве загорелся масштабный пожар: пылает на 20 этаже (фото)

В Киеве на Позняках произошел пожар в жилом доме по улице Здолбуновской.

Дом, который уже достаточно давно стоит недостроенным, местные жители называют "подковой" — в соответствии с формой.

Фото: t.me/kievreal1

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, в многоэтажке загорелся мусор.

Фото: t.me/kievreal1

"На 20 этаже, в заброшенной недостройке, загорелся мусор. На месте работают спасатели — тушат огонь. Площадь пожара невелика, но есть задымление", — рассказали нам в ГСЧС Киева.

Фото: t.me/kievreal1

Причина возгорания пока что неизвестна.

Напомним, утром 10 апреля в Киеве произошел прорыв теплотрассы. Остановка и трасса недалеко от метро "Дружбы народов" в столице буквально исчезли в паре, а дороги и тротуары залило кипятком.

Читайте также: