В Киеве загорелся прицеп "Новой Почты": почему возник пожар и возместят ли людям деньги за посылки

В "Новой Почте" говорят, что возгорание произошло из-за одной из посылок, которая была в прицепе.

Сегодня, 12 июня, на территории Киевского терминала "Новой Почты" вспыхнул прицеп с посылками. В связи с этим, компания пообещала компенсировать клиентам объявленную стоимость посылок, которые были в контейнере.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе "Новой Почты".

Также в компании рассказали, что возгорание произошло из-за одной из посылок, которая была загружена в автомобиль.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", — отметили в "Новой Почте".

Напомним, прицеп "Новой Почты" с посылками вспыхнул в Жулянах на территории терминала компании. Пожарным удалось оперативно погасить пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

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