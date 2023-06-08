В Киеве загорелся сильный пожар: второй раз за три дня на одном месте (фото)

Спасатели уже тушили здесь огонь.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Горит заброшенное здание на улице Тампере в Днепровском районе. Интересно, что здание загорелось второй раз последние три дня – 6 июня спасатели уже гасили здесь пламя.
Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС пожар уже удалось локализовать.
"Загорелось заброшенное здание на улице Тампере. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пламя уже локализовано. Это здание горит уже второй раз за последние три дня", — рассказали столичные спасатели.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 6 июня в этом помещении также вспыхнул сильный пожар. Спасатели ликвидировали огонь на площади в 100 квадратных метров.
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