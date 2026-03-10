- Дата публикации
В Киеве заметили автобус с выхлопами в салоне: что произошло (видео)
Водитель автобуса уверял, что выхлопы не токсичны. А вот пассажиры считают, что таким образом в транспорте травят людей.
В Киеве заметили автобус, в котором внутрь салона попадают выхлопные газы от работы двигателя. Соответствующее видео киевляне опубликовали в Сети.
Этот инцидент для ТСН.ua прокомментировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Речь идет об автобусе, который работает на маршруте №102 и курсирует на столичной Оболони.
Люди жалуются, что в салоне общественного транспорта стоял неприятный и удушливый запах. Водитель автобуса уверял пассажиров, что выхлопы не токсичны.
Пассажиры считают, что таким образом в транспорте травят людей. Люди также указывают бортовой номер автобуса.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уверяют, что сняли с маршрута автобус с выхлопными газами в салоне еще вчера, 9 марта, как только видео попало в Сеть.
«Автобус сняли с маршрута. Обычно перед выездом на линию все транспортные средства проходят технический осмотр. Неисправность, вероятно, произошла уже во время работы на маршруте», — пояснили транспортники.
