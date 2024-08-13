В Киеве заметили крыс-"канатоходцев": ученые предупредили об опасности

В Киеве животные ловко скользили по проволоке на высокий столб. На самой верхушке они возились в каштановых листьях и даже не боялись света от фонаря.

В Сети шутят, что у киевских крыс-акробатов своя "Олимпиада". Некоторые вспомнили мультипликационного "Рататуя" – крысенка, который стал поваром.

В Киевском зоопарке говорят, что ползание по проволоке на высоту – это лишь часть способностей крыс, потому что они еще хорошо плавают, прыгают и ныряют.

Крыса ползет по электрическим проводам. Скриншот с видео

"В целом крысы входят в десятку самых умных животных планеты. Ученые говорят, что в экстремальных ситуациях они себя ведут, как люди. Что касается их ползания по проводам, то следует помнить, что ограничений для крысы не существует. Она может залезть на любую высоту, где для нее есть еда или укрытие", — рассказывают ТСН.ua в Киевском зоопарке.

Там добавляют, что крысы оставляют за собой следы в виде кала и мочи. Поэтому помеченной "дорогой", где прошла одна крыса, пройдут и другие.

"Известно, что крысы хорошо ползают по деревьям, а еще воруют из гнезд яйца у птиц. Иногда делают это вместе, чтобы быстрее украсть добычу. Они изобретательны. Мы когда строим в зоопарке новые вольеры для животных, то обязательно ставим снизу двойную сетку. Потому что крысы научились делать подкопы под одинарную сетку и могут доставать еду, которую не съели животные", — рассказывают в зоопарке.

Также там добавляют, что на проводах возле вольеров устанавливают специальные металлические ограничители, но известно, что крыса прыгает в высоту до 1 метра. Поэтому может преодолеть даже такую преграду. Кстати, крысы любят грызть обмотку электропроводов, за что их очень не любят электрики. Обмотка им почему-то очень нравится. Конечно же, они погибают от поражения током, но гибель одного других не останавливает. Поэтому из-за крысиных атак на проводку часто происходят пожары и короткие замыкания.

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