В Киеве заметили лосенка на стадионе: эксперт объяснил, нужна ли помощь животному (фото, видео)

Животное нельзя забирать от матери, потому что молоко лося невозможно заменить.

Сегодня утром, 19 июня, в Киеве в парке Партизанской славы местные жители заметили маленького лосенка, который отдыхал прямо на стадионе в Дарницком районе.

Встревоженные жители говорят, что вызвали на место ветеринаров, чтобы осмотреть животное. По их мнению, животное быстро дышит, нервничает. Люди тоже думают – мальчик это или девочка.

В Киевском зоопарке просмотрели видео, распространенное в социальных сетях, и сообщили в комментарии ТСН.ua, что не нужно сейчас беспокоить животное.

"Зачем вызывать ветеринаров? Не нужно трогать животное – пусть бегает себе. Его не нужно трогать и люди должны это знать. Лоси занесены в Красную книгу Украины. Сейчас продолжается миграция этих животных. Лосенок знает, куда ему идти дальше. Если есть малыш, то где-то рядом есть его мама. Она где-то рядом в лесу. Его сейчас не нужно трогать. Единственная проблема — его может сбить машина, такое, к сожалению, часто случается. Но если рядом никого не сбивали, то мама лосенка где-то рядом", — рассказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Он добавил – если отобрать лосенка у мамы, то малыш просто не выживет. Сколько уже в зоопарк не привозили лосят – они гибнут. Лосиное молоко невозможно заменить другим или как-нибудь его повторить. Иногда лосят удается выкормить лесоводам, но это очень большая редкость.

В Киеве прямо на стадионе заметили лосенка/Фото из соцсетей

В Киеве заметили лосенка на стадионе

Напомним, в Киеве на Пешеходном мосту через Днепр 18 июня внезапно умер 56-летний мужчина. Прохожие обратили внимание на неестественное положение тела умершего.

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