В Киеве заметили новую станцию метро: что произошло и почему там опасно

Станция метро. Фото: телеграм-канал STEPANETS / © из соцсетей

В Киеве заметили проблему с названием станции метро. На входе в станцию «Дворец спорта» исчезла одна буква.

В Сети публикуют соответствующее фото и в шутку пишут, что в столице досрочно открыли новую станцию метро «Алац спорта», некоторые добавляют «Пепелац спорта».

В Киевском метрополитене ТСН.uaрассказали, что на самом деле произошло с названием станции и как оказалось им было совсем не до шуток.

Во время планового осмотра на станции «Дворец спорта» была выявлена необходимость демонтажа отдельных элементов мраморной облицовки, которые начали отходить от основания торцевой стены и могли представлять угрозу для пассажиров. Просто упасть на головы людей.

«Работы выполняются исключительно в ночное время, чтобы не создавать неудобств для пассажиров. В то же время отмечаем, что ночные работы проводятся только при отсутствии сигнала „воздушная тревога“, — отметили ТСН.ua в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что пока неизвестно, когда станции вернут ее старое название. Только отмечают, что облицовка торцевой стены подземного перехода станции «Дворец спорта» будет обновлена в плановом порядке.