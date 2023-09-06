В Киеве заметили пассажира с питоном на шее: что говорят специалисты

В одном из автобусов Киева был замечен молодой человек, который перевозил в общественном транспорте питона на шее.

Пассажир стоял у двери, поддерживая рукой хвост пресмыкающегося, а люди в автобусе с интересом рассматривали змею. Один из пассажиров даже подошел ближе и уточнил у хозяина – удав это или питон.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Киевском зоопарке, как безопасны поездки в общественном транспорте со змеями.

В зоопарке говорят, что в автобусе ехал королевский питон. Это самая простая змея для содержания в террариуме. Их кормят цыплятами, мышами, хомяками, крысами, перепелами.

Специалисты объясняют, что главное, чтобы питона не использовали для фотографирования и зарабатывания средств в людных местах столицы. Мол, если хозяин змеи так ее выгуливает, то он, скорее всего, знает что делает. Но добавляют, что в истории с питоном в автобусе больше негатива, чем позитива.

В Киеве в маршрутке заметили пассажира с питоном на шее

"Перевозить питонов нужно в специальных сумках или контейнерах, чтобы не травмировать животное. К змее кто-то может случайно или специально прикоснуться, она может упасть и травмироваться - змеи же на людях не живут. Здесь следует быть осторожнее. Да и не все люди нормально относятся к змеям, кто-то может испугаться. Скорее всего, парень просто хвастается, что у него есть такой друг или подруга, и пытается таким образом привлечь к себе внимание. Но есть ли в этом смысл - вопрос. В общем, так не нужно делать. Было бы значительно безопаснее перевозить питона в специальном мешочке", - рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что для людей этот пресмыкающийся опасности не несет, он не ядовит. Но так популяризировать питонов не стоит.

"Ведь после этого все будут хотеть ходить со змеями на шеях и пугать пассажиров, которые рядом. Другой момент - содержание таких животных достаточно не дешевое удовольствие, а владелец должен обладать определенной базой знаний по уходу за змеями. Если этого нет, мы получаем ужасные последствия. В прошлом году было несколько случаев, когда в Киеве люди находили мертвых змей в подвалах или на свалках. То есть граждане заводят питона или удава, а потом просто выбрасывают на улицу, как надоевшую игрушку. Поэтому мы призываем всех быть ответственными владельцами таких животных", - добавляет Кирилл Трантин.

Напомним, в Киеве на Русановке 6 сентября раздался взрыв. Как сообщают очевидцы, он раздался в одной из квартир на бульваре Игоря Шамо. На место происшествия уже прибыли спасатели.

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