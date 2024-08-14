В Киеве заметили "подразделение" пса Патрона: кто владелец животных и почему их так много

В Киеве заметили большое скопление собак породы джек-рассел-терьер. На Академгородке мужчина вел на поводке более десятка собак похожих на легендарного пса Патрона. Песики дружно спешили за хозяином по тротуару.

Положительное видео распространяется по Сети. Киевляне пишут о клонировании пса Патрона, также шутят, что Патрон наконец-то создал собственное "подразделение" в Киеве. А некоторые даже предлагали переименовать Академгородок в Песпатронию.

ТСН.ua пообщался с владельцем милых собачек.

"Подраздел" пса Патрона из Академгородка

Илья Ильин занимается разведением собак породы джек-рассел-терьер уже более 14 лет.

"Собаки этой породы требуют тщательного ухода, а также регулярных прогулок, поэтому я часто выхожу с ними на природу, чтобы выгулять, а когда возвращаюсь домой, то меня постоянно фотографируют прохожие. Особенно возле супермаркета, когда до дома остается сто метров. Ведь все сразу вспоминают пса Патрона и улыбаются", - рассказывает ТСН.ua владелец собак Илья Ильин.

Джек-рассел-терьеры Ильи Ильина / Фото: ТСН

По очереди моет всем лапы

Сейчас у него 11 собак породы джек-рассел-терьер. Илья официально занимается их разведением и имеет все разрешительные документы на питомник.

Маленькие джек-рассел-терьеры с мамой

"Рассели небольшие животные, поэтому проблем держать их в трехкомнатной квартире не возникает. У нас достаточно большая площадь. А соседи настроены очень положительно. Песики у меня воспитаны и тренированы, вреда не делают. После каждой прогулки сидят в коридоре и ждут, когда всем по очереди помою лапы с мылом", — рассказывает владелец собак.

Гарем для пса Патрона

Он быстро называет имена всех собак: Луна, Майла, Любава, Нафаня, Фортуна, Белла, Рамона, Бафи, Барби, Фата, Фрея. Конечно, Патрона среди собачек нет. У хозяина почти все собачки – девочки.

Джек-рассел-терьеры

"Парень у меня один – Нафаня (Нафанаил). В общем, разведение рассел-терьеров – это основная моя работа, после 2012 года. Все свое время трачу на собак, они нуждаются в хорошем уходе и воспитании. Это довольно тяжелая работа, но мне нравится, потому что люблю животных. Здесь как раз тот случай, когда работа и увлечения совпадают", — рассказывает Илья.

Кстати, очень важно, чем именно кормить собак, чтобы они не болели и были здоровыми. Илья кормит своих животных исключительно сырой пищей – мясо, кости. Но добавляет, что не всегда сухие корма полезны.

Способ к воспитанию щенков

Хозяин животных отмечает, что продает своих питомцев, имеет постоянных клиентов и сертификат официального питомника джек-рассел-терьеров.

Джек-рассел-терьеры Ильи Ильина / Фото: ТСН.ua

"Конечно, после появления пса Патрона, эта порода собак стала очень популярной. Но и до войны, они пользовались спросом среди украинцев. Собака небольшая, очень подвижная, не часто болеет. А еще очень умная, имеет собственный характер. Воспитать хороших щенков — это тоже непростое дело, нужно к этому иметь талант", — отмечает Илья.

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