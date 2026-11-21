В Киеве заметили белых ворон, которые по народному поверью считаются предвестниками хороших новостей, в частности, с фронта. / © ТСН

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На днях жители Киева сняли на видео и фото в столице появление необычных птиц — белых ворон. Пользователи соцсетей, прокомментировавшие эту тему, отметили, что на протяжении многих лет впервые встречают белых ворон, которые, кроме того, очень уверенно чувствуют себя в стае среди серых и черных своих сородичей. По свидетельствам очевидцев, в столице наблюдалось появление нескольких таких птиц. Еще часть пользователей соцсетей предположили, что появление белых ворон в столице Украины во время войны является определенным знаком как для Киева, так и для всей Украины, поскольку они считаются мистическими птицами, своеобразными посредниками между мирами и предвестниками.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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В свою очередь, украинский исследователь мистических учений Игорь Мехеда в комментарии для ТСН.ua отметил, что с точки зрения эзотерики появление белых ворон во время войны народное поверье действительно расценивает как предвестника начала процесса завершения войны.

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Белые вороны в Киеве. Фото: Facebook-страница «Дневник Киева в фотографиях Галины Лапиной».

«Во-первых, появление таких редких птиц как белые вороны — это хороший знак. Сама ворона в разных духовных течениях мира означает очень большие вещи. Если учесть древнеславянскую традицию, то ворон считается птицей божества Велеса. Велес символизирует богатство и тайные знания. Ворон, согласно древним учениям, связан с тремя силами, но речь идет о птицах черного окраса, символизирующих невидимый мир. Белый ворон, согласно учениям, означает нечто тайное, потустороннее, что-то из божественных миров воплощается в наш мир. И это что-то становится белым, как наш мир. Другими словами, начинает включаться дополнительная функция, ранее не выполнявшаяся. Считается, что белый ворон является предвестником неожиданных, но добрых событий», — рассказывает в комментарии для ТСН.ua Игорь Мехеда.

Белая ворона в Киеве. Фото: Facebook-страница «Дневник Киева в фотографиях Галины Лапиной».

И добавляет: «В частности, и появление белых ворон в Киеве может свидетельствовать об изменениях. Белые вороны предвещают неожиданное, что должно завершиться хорошим результатом. То есть начало изменений положено, и эти изменения должны завершиться хорошими новостями. Как быстро? Если учитывать народные поверья, то в течение трех месяцев».

В то же время Игорь Мехеда сравнивает в этом контексте белую ворону с черным лебедем.

«Когда-то биологи предполагали, что черных лебедей не может быть, но ведь они существуют. Кроме того, «черным лебедем» называют неожиданное, изменяющее ход истории. Учитывая, что в Украине сейчас идет война, можно предположить, что после этого возможны хорошие новости для нашей страны. События могут касаться, например, политической ситуации или вмешательства природных сил, способных изменить течение обстановки. Белые вороны, конечно, не прямой предвестник завершения войны, а предвестник начала процесса ее окончания», — предполагает Игорь Мехеда.

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В свою очередь, в открытых источниках отмечается, что белый цвет у ворон считается генетической мутацией, но встречается действительно крайне редко.

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