В Киеве заметили редкую ворону-красавицу: ученый шокировал открытием

Ворона в Киеве / © из соцсетей

Реклама

Жители Киева заметили необычную ворону в одном из дворов на Оболони. В сети распространяется видео на котором можно увидеть практически белую птичку. Только голова у нее темного цвета и несколько темных пятен на крыльях.

Пользователи сети в шутку пишут, что это ворона поседела от частых взрывов в Киеве и отсутствия света.

На самом деле, это конечно не так. Ученые объяснили ТСН.uaпочему птичка имеет такой странный цвет.

Реклама

«Эта ворона частичный альбинос. Они возникают в результате мутаций, из-за которых блокируется выработка фермента, отвечающего за пигмент меланин. Если бы и голова и крылья вороны были белые, то можно говорить о полном альбиносе», — рассказывает ТСН.ua Анатолий Полуда, руководитель Украинского центра кольцевания птиц.

Ворона-альбинос из Вышгорода, 2023 год. Фото: Анатолий Полуда

Он добавляет, что среди животных это не редкое явление. И показывает собственное фото более «альбиносной» вороны, которую он сфотографировал в сентябре 2023 года в Вышгороде. А еще раньше ученый нашел полного альбиноса крота — его тушка хранится в Зоомузее Естественного музея НАН Украины.



«Когда доля пигментизации незначительна, мы говорим о лейкизме. Среди наших птиц его чаще всего можно наблюдать среди галок», — заключает Анатолий Полуда.