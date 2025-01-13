В Киеве заметили российский флаг и солдат: что происходит

В Киеве на Харьковском шоссе был замечен российский триколор. Флаг РФ висел у ворот на въезде в одно из предприятий. На опубликованных кадрах заметен военный грузовик, который готовят к выезду.

Возле автомобиля люди с оружием в военной форме с белыми повязками на ногах. Также перед воротами заметно человека в гражданской одежде. В Сети сообщают, что возможно в районе снимают кино и жителям не стоит волноваться.

ТСН.ua поинтересовался в столичной полиции, действительно ли в Дарницком районе снимают кино или документальную ленту.

Сначала в полиции нам ответили, что обычно на проведение подобных съемок, их организаторы обращаются к правоохранителям с соответствующим письмом. И должны проинформировать жителей об их проведении чтобы не возникало лишних волнений. Но как выяснилось, в этом случае никто не обращался за соответствующим письмом в полицию.

В полиции прокомментировали инцидент в Киеве / Фото: из соцсетей

"Никаких писем на проведение съемок в полицию не поступало. Правоохранители решили проверить, где именно находится эта локация, но пока это окончательно не установлено. Возможно, съемки происходят на границе Днепровского и Дарницкого районов. Полицейские устанавливают место проведения съемок, потому что от организаторов не поступало писем об их проведении", - рассказали ТСН.ua в полиции Дарницкого района.

В полиции Днепровского района Киева говорят, что тоже не получали письма на проведение съемок с участием военной техники и флага страны-агрессора.

Напомним, киевские правоохранители ночью пришли с обысками к двум "мажорам".

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