В Киеве заметили скопление полиции и взрывотехников: что произошло
Правоохранители объяснили, что происходит на столичной Оболони.
В Киеве к вечеру заметили скопление полиции в одном из спальных районов города. В Сети пишут, что на Оболони, по улице Архипенко, 10. находится много полицейских и автомобиль взрывотехнической службы.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, в доме по указанному адресу продолжаются следственные действия.
«Специалисты осматривают квартиру на наличие взрывоопасных предметов». — сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили мертвым сына космонавта Каденюка.