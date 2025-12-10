ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
486
В Киеве заметили скопление полиции и взрывотехников: что произошло

Правоохранители объяснили, что происходит на столичной Оболони.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Тревожный вечер на столичной Оболони

Тревожный вечер на столичной Оболони / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

В Киеве к вечеру заметили скопление полиции в одном из спальных районов города. В Сети пишут, что на Оболони, по улице Архипенко, 10. находится много полицейских и автомобиль взрывотехнической службы.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, в доме по указанному адресу продолжаются следственные действия.

«Специалисты осматривают квартиру на наличие взрывоопасных предметов». — сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили мертвым сына космонавта Каденюка.

