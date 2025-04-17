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В Киеве заметили трамвай с аквариумом в вагоне: как такое возможно
После нашего обращения транспорт был временно снят с маршрута.
В Киеве был замечен трамвай с «аквариумом» в салоне. Так пассажиры в шутку назвали окно трамвая «Электрон», где среди стекла попало немалое количество воды.
Трамвай с «аквариумом» был замечен на линии скоростного трамвая, по маршруту №3, на станции «Политехническая». Во время движения или остановки вагона жидкость за стеклом качается волнами. Люди наблюдают за перемещением воды с илом и говорят, что там не хватает рыбок.
ТСН.ua поинтересовался у столичных транспортников, что произошло с вагоном и почему за стеклом образовался «аквариум».
Вода вероятно затекла между стеклами вагона во время сильных дождей. Доподлинно не известно, сколько уже курсирует транспорт с аквариумом внутри на линии.
Как заверили нас в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, речь идет о технической неисправности – образовании конденсата внутри стеклопакета.
«Этот вопрос уже находится на контроле завода-производителя. После Пасхальных праздников специалисты предприятия прибудут для проведения необходимых работ по устранению дефекта», — сообщили в департаменте.
Пока не известно, как трамвай с таким сюрпризом выпустили внутри на линию, но после нашего обращения, его сняли с маршрута для устранения неисправности.
«Вагон временно снят с линии для технического обследования и недопущения дискомфорта для пассажиров. Безопасность движения и комфорт пассажиров остаются приоритетом для КП "Киевпасстранс", - отмечают в департаменте.