В Киеве заметили троллейбус, в котором во время движения отпадает дно: что известно

В Киеве заметили аварийный троллейбус в Киеве / © УНИАН

Реклама

В Киеве заметили троллейбус, в котором во время движения было видно большую дыру в полу. Соответствующее видео киевляне опубликовали в Сети.

Речь идет о троллейбусе на маршруте №34, который курсирует от улицы Северная до станции метро «Почайна» на столичной Оболони.

О «дырке в днище» сообщает женщина, которая снимает видео. На кадрах действительно видно полосу асфальта во время движения транспорта. Вероятно, что металлическая часть пола троллейбуса отошла от его боковой части.

Реклама

«Это — ужас. Разве так можно?» — спрашивает женщина.

Дырявый пол в киевском троллейбусе / © из соцсетей

На фоне намерений городских властей пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте Киева в сторону увеличения до 20-25 гривен, это действительно выглядит довольно абсурдно. За что должны платить люди, за дырку в полу?

В Департаменте транспортной инфраструктуры отреагировали на опубликованное видео.

Там говорят, что водитель троллейбуса заметил дыру уже на линии.

Реклама

«Это произошло в минувшую субботу. Троллейбус сразу сняли с маршрута. Дыру в полу заварили и снова выпустили троллейбус на линию. В понедельник после обеда отремонтированный троллейбус выпустили на маршрут», — сообщили ТСН.ua в Департаменте.

Напомним, в Киеве ожидается подорожание проезда в общественном транспорте. Согласно данным, которые Департамент транспортной инфраструктуры получил от столичных коммунальных предприятий, себестоимость перевозки одного пассажира в наземном транспорте (троллейбусы, трамваи, автобусы) составляет чуть больше 37 гривен, а в метрополитене — 64 гривны