В Киеве заметили "ученых" тараканов: обедают со студентами и преподавателями университета

В Госпродпотребслужбе бьют тревогу: количество жалоб на грызунов и насекомых в столице возросло в два раза.

По сети ширится видео с тараканами, которые "разгуливают" по столам столовой Киевского национального университета.

На "ученых" насекомых из столовой учебного заведения уже обещают отреагировать в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

Количество жалоб возросло в два раза

По словам Олега Рубана, начальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева, в столице значительно увеличилось количество жалоб граждан о наличии в общественных и общих местах крыс, насекомых и тараканов.

К сожалению, уже не редкость приобрести в столичном маркете шоколад с червями, или увидеть крысу, которая смакует пирожком в отделе с выпечкой.

"Количество жалоб на засилье грызунов и насекомых в этом году увеличилось в два раза. Например, в 2022 и 2023 годах такие жалобы почти не поступали. Этому есть две причины. Первая – в заведениях питания, как к примеру столовая КНУ, не проводится общая уборка Как результат, она становится питательной средой для размножения тараканов. Вторая – из-за экономии средств не проводятся дератизационные и дезинфекционные мероприятия, которые обязаны выполнять каждый субъект хозяйствования в общественных местах, на своих балансовых территориях и зданиях. А это является нарушением законодательства о системе общественного здоровья", – рассказывает ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

Как будут проверять университетскую столовую

Специалист добавляет, что инспекторы службы реагируют на все сообщения граждан о засилье тараканов или крыс в заведениях питания и торговли.

Посетят специалисты Госпродпотребслужбы и столовую КНУ. Это планируется сделать уже сегодня.

"Определенные мероприятия по столовой будут проведены. Изучим ситуацию с проведением дератизации и дезинфекции, проработаем обращение жалобщиков, а после этого дадим балансодержателю конкретные советы. Подчеркиваю, что в связи с действием военного положения это будет не мероприятие государственного контроля, а только мониторинг без проведения мер административного характера, то есть штрафов за такие нарушения не будет", – рассказывает Олег Рубан.

Проверят пищеблок

Он добавляет, что столовая, где питаются студенты и преподаватели такого солидного университета, должна должным образом содержаться.

"Тараканы размножаются там, где есть грязь и не проводится надлежащая уборка. Что же касается пищеблока столовой, то здесь ситуация более серьезная. Если окажется, что тараканы находятся и в пищеблоке, тогда уже будем проводить мероприятия государственного контроля. К владельцу или балансодержателю пищеблока будут применяться административные меры, а это чревато штрафом, остановкой деятельности, а также обращением к правоохранительных органов, в зависимости от выявленных нарушений", – отмечает Олег Рубан.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как огромная крыса ела булочку в супермаркете Киева: "Рататуй" стал звездой соцсетей – видео.

Ужас! Общежитие набито тараканами! Как с этим бороться?

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