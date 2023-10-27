В Киеве заметили уникальных тараканов: живут в супермаркете и не боятся мороза (видео)

В Госпродпотребслужбе рассказали, как действовать гражданам, если заметили таких насекомых.

В одном из супермаркетов Киева заметили полчища тараканов, которые поселились в холодильнике с мороженым и маслом.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев INFO".

Как в шутку утверждают пользователи соцсетей, тараканы уникальны тем, что оказались термостойкими – живут даже при минус 22 градусах мороза. Да еще питаются мороженым и маслом.

В сообщении не указывается точный адрес маркета с тараканами, но в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева говорят, что граждане могут жаловаться, если увидят что-нибудь подобное в торговых сетях столицы.

"Если люди заметили в маркете грызунов или тараканов, они могут пожаловаться в Госпродпотребслужбу, указав точный адрес магазина. На место для проверки обязательно в течение суток выедут наши инспекторы. В магазине должны соблюдаться правила и регулярно обрабатывать помещения магазина против насекомых и грызунов. А за нарушение владельцы торговых точек должны нести ответственность согласно законодательству", — пояснил ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он напомнил, что грызуны являются переносчиками опасных болезней, которые без лечения могут быть смертельными для человека.

В Киеве в супермаркете заметили "морозостойких" тараканов

Напомним, недавно в одном из супермаркетов города Днепра покупатели заметили неожиданного посетителя. В коляске для продуктов лежал гигантский питон.

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