В Киеве заметили вагон с метелью: что говорят в подземке (видео)

Специалисты изучают видео и признаются, что такого еще не было.

Жителей Киева шокировало видео с метелью в салоне вагона метро, которое опубликовали в Сети. На кадрах видны заснеженные пассажиры и их личные вещи. Мелкий снежок заметает вагон на открытом участке подземки в Киеве.

Сообщается, что в таких условиях пассажиры ехали в сторону центра города от станции "Лесная", а внутри вагона мело почти, как на улице. Напомним, что снежило в Киеве в выходные – 13-14 января.

Видео с названием "В метро снесло крышу" распространяется в Сети, но в КП "Киевский метрополитен" его официально пока не комментируют.

Пассажиров киевского метро засыпало снегом прямо в вагоне

Раньше заливало водой

В подземке сайту ТСН.ua рассказали, что специалисты изучают видео, потому что слишком оно странное и подозрительное.

Здесь уместно отметить, что на открытых участках "красной" и "зеленой" веток "Киевского метрополитена" часто происходили случаи, когда из-за вентиляции в вагоны попадала дождевая вода. Она залетала внутрь через открытые решетки вентиляции на крыше вагона.

О "мокрых вагонах" неоднократно сообщали пассажиры в социальных сетях. Особенно когда людям на одежду попадала грязная вода через систему вентиляции в вагоне.

А вот чтобы внутри вагона была настоящая метель – такого еще не было.

Удивляет отсутствие следов

Видео очень странное, потому что снега в вагоне действительно слишком много. Сейчас специалисты устанавливают, где именно это произошло, выясняют, где находился поезд до выезда на линию. Очень странно, что на полу вагона нет следов, хотя на сидениях достаточно много пассажиров. Нужно выяснить, могло ли за две-три минуты движения между станциями намести столько снега", – рассказали сайту ТСН.ua в "Киевском метрополитене".

Пока там больше склоняются к тому, что видео смонтировано.

Такое уже бывало в метро

Но стоит отметить, что о снегопаде в вагонах на открытых участках метро и раньше сообщали киевляне.

К примеру, еще пять лет назад мелкий снег падал в вагоне во время движения на открытом участке метрополитена.

Тогда писали, что в вагонах, где падал снег, просто не закрыли вентиляционные решетки и снег залетал внутрь. А если снегопад интенсивный, да еще и в ветреную погоду, то, по всей вероятности, вагон могло и сейчас припорошить снегом.

Напомним, в Киеве на полгода ограничили движение поездов метро между станциями "Демиевская" и "Теремки". Среди причин закрытия – подтопление тоннеля, а также трещины в метрополитене.

Читайте также: