В Киеве "заплакала" еще одна станция метро: что планируют делать (видео)

В метрополитене рассказали, в чем причина и как будут ликвидировать потоп.

Еще одна станция метро в Киеве "заплакала". На "Выдубичах" киевляне заметили ручьи воды, сбегавшие с потолка и по стенам станции. Соответствующее видео очевидцы публикуют в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как вода заливает перрон станции.

Как выяснил сайт ТСН.ua возле метро "Выдубичи" произошла авария водопровода, что, возможно, повлекло за собой попадание воды на станцию.

В Киевском метрополитене заверили, что сейчас на станции метро "Выдубичи" нет интенсивного течения воды. Скорее всего, видео с потоками было сделано на выходных.

"Нам известно о проблеме попадания воды на станцию метро "Выдубичи". На эту тему уже проведено совещание с профильными специалистами. Сегодня ночью будут проведены работы по ликвидации подтеканий. Когда мы найдем место протекания, тогда и установим точную причину. Но предварительно известно, что в конце прошлой недели произошел прорыв на водопроводной сети возле станции метро "Выдубичи", мотопомпами специалисты "Киевводоканала" откачивали воду", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе Киевского метрополитена.

На предприятии добавляют, что подтекание критически не отразится на движении поездов на зеленой ветке метрополитена. Проблему обещают исправить в ближайшее время.

Напомним, подрядчик рассказал, когда в Киеве возобновят движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Читайте также: