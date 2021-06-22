В Киеве заработал Музей военного детства: показали личные вещи несовершеннолетних из Донбасса

В Украине 8 год изучают и пытаются понять масштабы и последствия необъявленной войны для детей.

48 тыс. детей в Украине имеют официальный статус — "дети войны". Более 400 тыс. проживает в зоне военных действий на Донбассе. Эпилепсии, облысение, нервные тики, депрессии и энурезы — это последствия жизни в зоне боевых действий. Травмы детей до сих пор изучают, лечат и пытаются задокументировать. Например, в Музее военного детства, который с сегодняшнего дня заработал в Киеве.

Об этом 22 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте Во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС 23-летним военным

Девушка не может сдержать слез, когда касается руками одеяла, которым семь лет назад укрывалась в подвале в Красногоровке под Донецком. Война пришла в ее дом, когда Мирославе было 13.

"Я помню, когда в один день все было хорошо, а в следующем — стало все плохо. Я помню, как мы полгода жили в подвале, я свою комнату, живя в доме, могла полгода не видеть", — говорит Мирослава.

Это одеяло из жизни в подвале, когда вокруг обстрелы, сейчас экспонат Музея военного детства.

"Мы ими укрывались, иногда под себя подкладывали. Иногда было такое, что мы спускались в подвал, а там это одеяло уже лежало. Оно была мокрое с плесенью, но мы им все равно укрывались", — вспоминает Мирослава.

Мирослава теперь студентка в Киеве, дома на подконтрольной территории бывает редко, и была уверена, что уже не болит, пока не увидела свой плед снова

В Украине 8 год изучают и пытаются понять масштабы и последствия необъявленной войны для детей. Музей военного детства во всем мире исследует жизнь детей на войне. Первый такой заработал в Сараево.

"Сейчас мы имеем 130 свидетельств из Луганска и Донецка и первые показания детей Второй мировой войны", — говорят в музее.

Это — международная платформа, которая насчитывает тысячи экспонатов вооруженных конфликтов детей Сирии, Ливана, Афганистана, с сегодняшнего дня и Украины.

"Вы можете посмотреть личные вещи, которые дети нам передали и почитать их историю", — говорят в музее.

Детские игрушки, книги, рисунки, гильзы, поднятые на блокпосту, — так выглядит Музей военного детства в Киеве. В реальности же например, автор вот этого красивого расстрелянного лебедя на пруду в зоне боевых действий сам живет в насквозь простреленном доме с забором, как решето от пуль, и он до сих пор боится качаться на своих качелях.

Грады и минометы над крышей дома, война в саду и на огороде — такое детство у Игоря. Почти год жизни в подвале собственного дома.

"Когда началась война, ему еще и 7 лет не было. Это — первый класс, все интересно. Он смотрел на эти танки, фотографировался с ними, пока не испугался", — рассказывают историю Игоря.

Позавчера Игорю исполнилось 14 лет, он до сих пор лечит нервный тик, когда руки и голова не слушаются и невольно движутся сами собой.

Медики говорят, травма пройдет, когда завершится война. Пока же рисования для парня — реабилитация.

"Это его антистрессовая терапия, он живет в таких условиях, что ни одна психика не выдержит. Этого лебедя он нарисовал, когда увидел, что на пруду стреляют. Он захотел дорисовать пару", — говорят медики.

Самое страшное детское воспоминание в Музее военного детства — вот эти статуэтки медведей. Их нашла девочка на руинах дома, в который попал град, баба с дедом погибли, а подаренные зверьки внука сохранила, чтобы их отдать в музей.

Напомним, Украина 4 июня 2021 чтит память всех детей, которые погибли от пуль оккупантов. Их количество точно неизвестно, постановление парламента говорит о 240 жертв.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку