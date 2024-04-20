В Киеве засилье змей на улицах: при чем здесь брачный период и что делать при встрече

В Киевском зоопарке рассказали, почему ужи ползают по улицам и какая от них польза.

В Киеве – засилье змей на улицах города. Об этом сообщают жители столицы, встречающие пресмыкающихся в парках и на тротуарах рядом с домами.

Соответствующими видео киевляне делятся в социальных сетях и добавляют, что от таких "встреч" можно получить инфаркт.

В Киевском зоопарке говорят, что в городе действительно активизировались ужи. Их не стоит трогать и беспокоить, потому что у пресмыкающихся сейчас как раз брачный период. Они любят греться на солнце, а также могут прятаться в неприметных местах.

"Именно сейчас, весной, у ужей — брачный период, они ищут пару. Поэтому людям лучше их не трогать и просто обойти, если вы вдруг заметили ужа в парке или во время прогулки где-то во дворе. Ужи — безопасные пресмыкающиеся, а еще очень полезные, потому что для города они своеобразные санитары – охотятся за мышами и крысами", — пояснили ТСН.ua в Киевском зоопарке.

Напомним, в Киевском зоопарке заверили, что пресмыкающиеся не нападают первыми, если чувствуют себя в безопасности.

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