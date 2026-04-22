В Киеве женщина погибла из-за падения с высоты: что известно
Полицейские выясняют обстоятельства падения с 23-го этажа.
В Киеве погибла женщина после падения с высоты. Трагедия произошла в Дарницком районе. Женщина выпала из окна многоэтажки на улице Ревуцкого.
В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о гибели человека.
Там уточняют, что погибшая выпала с высоты 23-го этажа, на котором проживала. Шансов выжить у нее не было.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что женщина проживала одна и совершила самоубийство. Погибшая 1993 года рождения. Все остальные обстоятельства пока еще выясняют правоохранители», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
