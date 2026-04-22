ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
403
Время на прочтение
1 мин

В Киеве женщина погибла из-за падения с высоты: что известно

Полицейские выясняют обстоятельства падения с 23-го этажа.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В Киеве погибла женщина после падения с высоты. Трагедия произошла в Дарницком районе. Женщина выпала из окна многоэтажки на улице Ревуцкого.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о гибели человека.

Там уточняют, что погибшая выпала с высоты 23-го этажа, на котором проживала. Шансов выжить у нее не было.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что женщина проживала одна и совершила самоубийство. Погибшая 1993 года рождения. Все остальные обстоятельства пока еще выясняют правоохранители», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Дата публикации
Количество просмотров
403
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie