В Киеве женщина погибла из-за падения с высоты: что известно

В Киеве погибла женщина после падения с высоты. Трагедия произошла в Дарницком районе. Женщина выпала из окна многоэтажки на улице Ревуцкого.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о гибели человека.

Там уточняют, что погибшая выпала с высоты 23-го этажа, на котором проживала. Шансов выжить у нее не было.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что женщина проживала одна и совершила самоубийство. Погибшая 1993 года рождения. Все остальные обстоятельства пока еще выясняют правоохранители», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

