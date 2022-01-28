В Киеве женщина пыталась прыгнуть из окна с трехлетним ребенком: что могло стать причиной такого умысла

В Киеве женщина пыталась прыгнуть из окна с трехлетним ребенком: что могло стать причиной такого умысла

Как удалось спасти малыша и женщину в шаге от смерти.

Взяла на руки 3-летнего сына и пыталась выпрыгнуть с 12 этажа, но помешали полицейские. Накануне вечером в столичную полицию позвонила мать 32-летней женщины и заявила, что дочь с внуком угрожает выброситься с ребенком из окна. Как удалось спасти малыша и женщину в шаге от смерти, где сейчас ребенок и почему мать хотела покончить с возрастом и сыном, и себе, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.

32-летняя женщина закрылась в квартире, после схватила 3-летнего сына, вывела на балкон и собиралась выброситься с ним из окна. В это время ее мать сначала пыталась уговорить дочь слезть с балкона самостоятельно, а когда поняла, что бесполезно – позвонила полиции. Копы почти час уговаривали женщину не прыгать:

Вероятно, развод и послужил причиной таких действий. Все время переговоров – 3-летнего сына женщина отпускать от себя не хотела.

И только когда одна группа спасателей была готова перехватить ее из окна, другая выломала дверь и сняла женщину с сыном с балкона. Испуганного мальчика сразу передали медикам, сейчас он с бабушкой. Однако она дверь не открывает.

Соседи же рассказывают, женщина квартиру арендовала, раньше работала продавщицей, но в последнее время с работы ушла. Сейчас 32-летняя мать под стражей, на нее открыли уголовное производство из-за покушения на убийство ребенка. Санкция статьи предусматривает от лишения свободы на 15 лет до пожизненного заключения.

Также продолжаются медэкспертизы, которые определят, была ли женщина на момент совершения преступления вменяемой.

Напомним, что в Киеве из квартиры, заваленной хламом к потолку, спасли маленьких детей.

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32-летняя женщина пыталась выпрыгнуть из окна с 3-летним сыном на руках| Новости Киева