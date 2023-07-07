В Киеве женщина выгуливала шестерых детей на поводке: Сеть шокировало видео

В Киеве женщина гуляла с детьми, которые были привязаны к ней веревкой. На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что женщина держит веревку красного цвета, к которой привязаны за пояс шестеро детей. Она идет с ними по тротуару не оглядываясь, а потом что-то говорит детям, показывая рукой в арку дома.

В Сети женщину назвали "строгой киевской бабушкой", которая выгуливает детей на поводке.

Сайт ТСН.ua показал видео Ларисе Шкловцовой, детскому и семейному психологу. Ведь такая прогулка с детьми в центре города выглядит странной даже во время войны.

"Конечно, то, что в стране идет война, тоже обостряет тему организации безопасности детей на улице. На видео мы видим женщину, ведущую детей-дошкольников, связанных веревкой. На что следует обратить внимание, что должно насторожить: то, что дети держатся за веревку — известная практика, в этом нет ничего страшного, если нужно пройти от садика до детской площадки, например. Меня смущает отсутствие эмоционального и зрительного контакта с детьми, а также только один сопровождающий взрослый. В этой ситуации совсем нет зрительного контакта у взрослого и детей. Взрослый без эмоций, как робот, выполняющий функцию - перевести детей из точки А в точку В", — комментирует для сайта ТСН.ua видео Лариса Шкловцова.

Она отмечает, что обычно с детьми дошкольного возраста мы не ходим по одному взрослому на людной улице, ведь это опасно для детей. Поэтому реакция пользователей социальных сетей оправдана и вполне ясна.

В Киеве женщина выгуливала на поводке детей

"Возможно, это частная няня или частный сад, но рядом гоняют автомобили, место опасное для подобных переходов с детьми. Еще и сопровождающая воспитатель не смотрит, что с детьми, как они идут. Я бы советовала родителям этих деток обратить внимание на организацию безопасных прогулок. Ведь, если так организована прогулка, то что проходит за стенами садика, можно только представлять", — добавляет психолог.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об истории в Черкассах, где от ангины скончалась 2-летняя девочка, мама обвиняет врачей.

Читайте также:

Школьников 10, 15 лет ждет тестирование вместе с родителями: результаты повлияют на изменения обучения во всех школах страны

Свечи за упокой: в Киеве мама учеников говорит, что учительница преследует ее из-за увольнения из школы (видео)

Мать оставила ребенка у подруги, а отвлеклась: в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку