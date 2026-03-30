В Киеве женщина забрызгала девушку "перцовкой" в метро: причина шокирует (видео)

Метро (иллюстративный фото)

Реклама

В киевском метро женщина забрызгала перцовкой девушку за то, что та не уступила ей место.

Об этом сообщила сама потерпевшая (пользователь vikkushaaaaa) в соцсети Threads.

ТСН.ua собрал все детали конфликта.

Реклама

Что известно о нападении на девушку в метро

По словам девушки, инцидент начался на станции “Дарница». Ее подруга заняла одно свободное место, поскольку у них были тяжелые ноутбуки. На станции «Левобережная» в вагон зашла женщина (ориентировочно 45–55 лет), которая сразу начала выражать недовольство громким разговором девушек.

На станции «Арсенальная» освободилось еще одно место, и пострадавшая села рядом с подругой. Она отметила, что женщина, которая не была беременной или пенсионеркой, агрессивно отреагировала на то, что место заняли не она.

«Когда оно увидело, что я села на это место, на которое оно тоже „поднимало свои пакеты“, крикнуло на весь вагон на меня „syчара“ и пошла в другую сторону, тоже на свободное место», — вспоминает девушка.

Сообщения пользователя в соцсети. / © ТСН

Развязка произошла, когда поезд подъезжал к станции «Политехнический институт». Женщина подошла к готовившимся к выходу девушкам и внезапно применила газовый баллончик.

Реклама

«Я вообще не имела никаких мыслей, что что-то похожее может случиться… И в этот момент я чувствую как она пшикает этим баллончиком мне В ЛИЦО. Я была в очках и, в общем-то, повернута к ней правой стороной, поэтому весь удар пришелся на правое ухо, волосы и щеку», — рассказывает потерпевшая.

Девушка пыталась задержать нападающую, забежав за ней в вагон с криком, чтобы ее подруга вызвала полицию. Также потерпевшая добавила, что нападающую пытался задержать другой пассажир. Однако девушка не успела заскочить в вагон перед закрытием двери. Помощь ей оказывали медики и полиция уже на станции.

У київському метро жінка забризкала перцівкою дівчину. Відео: vikkushaaaaa. / © соцмережі

Девушка подытожила свою историю мыслью, что уважение не должно зависеть от возраста: «Если тебе нужно место — просто вежливо попроси».

Что заявили в полиции

Как рассказали для ТСН.ua полиция Киева, в правоохранительных органах столицы подтвердили факт инцидента. Однако отметили, что дело не получило официального продолжения. Пока известно, что событие произошло еще 28 марта.

Реклама

«Данное событие зарегистрировано, устанавливается лицо, потерпевший от написания официального заявления отказался», — рассказали в полиции Киева.

