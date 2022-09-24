В Киеве женщине с пораженными разными опухолями почками спасли орган благодаря уникальной операции

Опухоли в почках Татьяны были разного происхождения, и полтавские медики помочь женщине не смогли.

Столичные хирурги провели уникальную операцию: пациентке, обе почки которой были поражены опухолями, спасли орган, использовав технологию трансплантации. Почку фактически прооперировали на отдельном операционном столе, а затем ушили пациентке, говорится в ТСН.

Опухоли в почках Татьяны были разного происхождения, и полтавские медики помочь женщине не смогли. "Есть два отдельных заболевания отдельно в каждой почке, и если отдельно рассматривать каждую из них, то каждую пришлось бы удалять полностью", — рассказывают врачи.

Одна почка подлежала удалению полностью, шансы спасти вторую – были скудны. Но врачи решили рискнуть и решились на операцию, граничащую с трансплантацией.

Одну почку Татьяне удалили. Внутри второй была огромная опухоль, ее врачи спасали в четыре руки на отдельном операционном столе. Опухоль удалили, все сосуды и протоки сшили и уже здоровый орган вернули на место. «Когда я узнала, что почка осталась, у меня слезы градом», — говорит Татьяна.

Через неделю после сверхсложной операции Татьяна самостоятельно идет на УЗИ. Исследования делают каждый день, чтобы убедиться, что почка в порядке. «У нас хорошенькая обычная почка без лишних включений, без жидкостных компонентов. Кровотоки отличные», — убеждается врач.

Татьяна ежесекундно благодарит врачей и уже собирается домой: там свою спасенную маму ждут трое сыновей.

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