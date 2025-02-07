В Киеве жестоко избили ребенка: познакомились в Сети, заманили и вместе напали

Заманили, а потом избили! В Киеве подростки снова устроили драку. Группа молодых людей в масках жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники уже традиционно снимали на видео и его слили в Сеть. За дело уже взялась столичная полиция. Что говорят правоохранители – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Драка в Киеве

Эта история о жестокости, которую уже просто невозможно описать словами. В Киеве произошла очередная потасовка между подростками. Пятеро молодых людей, скрывая лицо под масками, налетели на одного парня и стали его избивать. А дальше нападающие похвастались, что отобрали его телефон. Авторы кадров утверждают, что подростки применяли цепь и палки во время избиения. Словом, вам нужно это увидеть.

С чего все началось?

Как пишут в соцсетях, все началось с того, что подростки под видом 17-летней девочки познакомились в интернете с парнем и назначили ему встречу. Дальше налетели на него толпой. На видео заметно, что в избиении участвовали пять человек. Потерпевшему удалось скрыться, но он потерял телефон, подобранный обидчиками.

Очередное издевательство над подростком в Киеве: юноши в масках избили парня цепью

Что говорят в полиции?

6 февраля полиция столицы приступила к проверке по факту очередного избиения подростка в Оболонском районе. Информацию о происшествии и видео стражи порядка обнаружили в тот же день вечером во время мониторинга социальных сетей, говорится в сообщении полиции Киева.

"На страницах телеграмм-каналов было опубликовано видео, как группа подростков, скрывая свои лица под масками, избивают парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном", – говорят полицейские.

В полиции отметили, что заявлений и сообщений к ним по поводу этого события не поступало. Указанную информацию правоохранители зарегистрировали и начали устанавливать все обстоятельства происшествия и его участников. А уже через несколько часов стало известно, что следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Драка в Ровно

Еще одна потасовка между подростками на днях произошла в Ровно. Там 14-летний парень попал в больницу с переломом челюсти после стычки с одноклассниками. Об этом сообщили в полиции Ровенской области. По словам правоохранителей, в лицее во время урока физкультуры между тремя одноклассниками произошел конфликт, который перерос в толкотню. Во время стычки 14-летний юноша нанес своему сверстнику один удар ногой в голову. Потерпевший обратился за помощью к школьной медсестре, которая сообщила об этом его маме. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу — у него диагностировали перелом челюсти.

"52-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением: следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Кроме того вчера, в больницу с ушибом челюсти обратился 14-летний ученик еще одного лицея Ровно. По его словам травму нанесли двое одноклассников. Отец парня написал в полиции.

Предыдущие случаи

В последнее время в Украине участились насилия между подростками. Видео жестоких столкновений между несовершеннолетними "выгуливают" из разных регионов страны. Недавно стало известно о новом повороте в истории с избиением школьницы в Киеве. 23 января в Сети опубликовали видео, на котором видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу. Одна из присутствующих говорит: "Может ли мне куртку снять, чтобы размах был больше?" После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше".

Что говорят в полиции?

В тот же день в полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы.

Сотрудники полиции установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки. Правоохранители сообщили, что потерпевшей была 13-летняя школьница. По предварительной информации, девушки позвали ее на прогулку, а затем между ними возник конфликт. Причины – неизвестны. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли школьницы телесные повреждения.

Подростки избили школьницу в Киеве, смеялись и снимали это на камеры!

Что будет с нападавшими?

4 февраля стало известно, что прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам в возрасте 15 и 11 лет, избившим знакомую. В Киевской городской прокуратуре прокуратуре напомнили, что 23 января в соцсетях появилось видео избиение девушки. По этому факту правоохранители провели досудебное расследование и выяснили, что накануне подростки повздорили и начали силой выяснять отношения на спортивной площадке. Остальные две девушки снимали все это на телефон, а видео распространили среди сверстников. После инцидента избитая девушка ушла домой, но родителям ничего не рассказала.

Кроме того, на родителей злоумышленниц были составлены административные протоколы за уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей. Эти протоколы направлены на рассмотрение в Оболонский райсуд Киева.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ ЖЕСТКО ПОБИЛИ РЕБЕНКА: познакомились в Сети, заманили и вместе напали!

Напомним, ранее всплыли новые ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви группой подростков.

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