В Киеве житель многоэтажки сначала построил балкон, а затем захватил и крышу

О застройке своей крыши жильцы дома случайно узнали от жильцов соседнего.

Жители одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили, по сути, еще одну квартиру. Часть крыши, являющаяся собственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже. Крыша застраивается невероятно быстро.

О том, есть ли шансы у жильцов дома это остановить – говорилось в сюжете ТСН.

Около 30 квадратов крыши уже отгорожены стеной с персональным выходом на не захваченную ее часть. Постороннему сюда не попасть. Выход на захваченную часть – через персональную лестницу из квартиры, которая внизу.

На крыше уже построена комната без окон. Сейчас там бетономешалка. А по периметру захваченногонного – множество отводов для розеток.

О застройке своей крыши жители дома случайно узнали от жильцов соседнего, приславших им фотографии незаконного строительства.

Началось же все еще весной – с пристройки балкона. В квартире на верхнем этаже, владелец которой теперь захватил и крышу – разобрали глухую фасадную стену. Вместо нее теперь выход на балкон и окна от пола до потолка.

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С жалобами в госструктуры люди обратились сразу после появления балкона. Своего согласия на застройку они не давали. Никакого разрешительного документа владелец квартиры никому не предоставлял.

В архитектурно-строительном контроле подтверждают, что строительство балкона и застройку крыши — они не согласовывали. На следующей неделе, через полгода после первой жалобы, наконец-то возьмутся за этот вопрос на своей комиссии.

Только после рассмотрения его на комиссии будет принято соответствующее решение, по результатам которого и будет проведена проверка.

Житель столичной многоэтажки захватил крышу | Новости Украины

Следует отметить, что и здесь есть нюанс. Проверку и без собственника квартиры можно оспорить в суде. А владельца квартиры – никто в глаза не видел. Все общаются с его представителем.

В свою очередь юрист Юлия Назаренко говорит, что у людей есть два варианта: смириться с этим или судиться. Снести уже построенное можно только добровольно или по решению суда.

Ну а пока люди ходят по кругу и думают, выдержит ли их дом нагрузки, не предусмотренные проектом.

Напомним:

В Киеве в Печерском районе владелица сдающейся в аренду квартиры, по словам соседей, начала самовольное строительство террасы на шестом этаже.

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