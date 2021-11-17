В Киеве жители Подола проснулись в дыму и зловонии: что произошло (фото, видео)

Смог посреди ночи охватил весь район правого берега Киева.
В дыму и зловонии проснулись жители столичного Подола. Смог посреди ночи охватил весь район правого берега Киева.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 17 ноября.
Оказалось, горел склад частной компании – внутри хранили гаражные ролеты. Загорелось помещение около двух ночи.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительной информации – огонь охватил около 200 квадратных метров.
Дотла выгорел автомобиль, припаркованный рядом.
Обуздать пожар спасателям удалось в 5 утра.
Впрочем, склад до сих пор продолжает тлеть.
Что стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.
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