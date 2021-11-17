В Киеве жители Подола проснулись в дыму и зловонии: что произошло (фото, видео)

В Киеве жители Подола проснулись в дыму и зловонии: что произошло (фото, видео)

Смог посреди ночи охватил весь район правого берега Киева.

В дыму и зловонии проснулись жители столичного Подола. Смог посреди ночи охватил весь район правого берега Киева.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 17 ноября.

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Оказалось, горел склад частной компании – внутри хранили гаражные ролеты. Загорелось помещение около двух ночи.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации – огонь охватил около 200 квадратных метров.

Дотла выгорел автомобиль, припаркованный рядом.

Обуздать пожар спасателям удалось в 5 утра.

Впрочем, склад до сих пор продолжает тлеть.

Что стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.

Новости Киева: на Подоле горел склад частной компании – смог ночью охватил весь район правого берега

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