В Киеве жители разрушенной ракетой многоэтажки собирают средства на восстановление жилья

В Киеве многоэтажка на улице Лобановского стала одной из первых жертв оккупантов России в столице.

Ракета попала в дом утром 26 февраля. Вражеский удар разрушил часть здания. Сейчас жители собирают средства, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Какие повреждения многоэтажка и как жители пытаются спасти дом, рассказали в Сніданку з 1+1.

В доме недалеко от центра Киева проживает до 400 семей. Ракета прошла между 19 и 20 этажом, а также снесла несущие колонны. Повреждены квартиры от 17 до 22 этажа, говорят специалисты. Хотя дом не обрушился полностью, но жить в большей его части невозможно. А ведь верхняя часть квартир имеет наклон. Кроме того, нет нескольких пилонов из внешней части дома.

В начале апреля жильцы дома самостоятельно собрали средства и хоть минимально укрепили здание. Люди решили создать благотворительный фонд "Врятуй мій дім" для восстановления. Спасать многоэтажку нужно быстро, потому что разрушения окончательно не прекращаются.

По словам инженера-конструктора Дмитрия Макогона, восстановить здание можно полностью. "Заложены в конструкцию (восстановление — Ред.), когда выбиты стены, колонны, но здание не рухнуло", — пояснил специалист.

Сделать это можно, если не откладывать восстановление на неопределенный срок. Могут ведь влиять, например, ветровые нагрузки.

Восстановление дома может обойтись в несколько десятков миллионов гривен. "Работы очень дорогие, потому что они не стандартные. Найти подрядчиков может быть сложно", — отмечает Дмитрий Макогон.

В настоящее время силами жителей собрано около 470 тыс. грн. Присоединиться к помощи могут все желающие: информацию можно найти на сайте фонда "Врятуй мій дім".

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