В Киеве змея заползла в стиральную машинку в квартире: что известно

В Киеве обнаружили змею, залезшую в стиральную машинку в одной из квартир на проспекте Бажана. Жители вызвали на помощь представителей Службы спасения животных.

Для того, чтобы деблокировать змею, сотрудникам службы спасения пришлось частично разбирать стиральную машинку, но змея была спасена. Сейчас она находится в безопасном месте.

Откуда змея пробралась среди зимы в дом, пока остается загадкой.

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"У нас есть человек, занимающийся змеями. У него есть террариумы. Сейчас змея живет там, пока не найдется ее хозяин", — объяснили ТСН.ua в Службе спасения животных.

В Киевском зоопарке говорят, что это маисовая змея. Популярна в частных коллекциях любителей рептилий.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

"Это маисовый полоз. Судя по фото, она еще очень молода — максимум полгода. Скорее всего, полоз сбежал из квартиры по соседству и заполз в другое жилище. Они любят теплые места. Этот выбрал стиральную машинку. Это обычная змея, она не ядовитая. Питается небольшими грызунами. Таких змей часто держат в домашних условиях", — рассказали ТСН.ua в Киевском зоопарке.

Напомним, недавно в Киеве заметили пони, входящегна станцию столичного метрополитена. Это произошло во время воздушной тревоги.

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