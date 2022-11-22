Кого ищут: в Киево-Печерскую Лавру стянуты силы полиции, Нацгвардии и СБУ

У работников Лавры правоохранители проверяют документы, а в помещениях ищут возможную взрывчатку.

Стали известны предварительные подробности об обысках в Киево-Печерской Лавре, которые проводят сегодня Нацполиция, Нацгвардия и СБУ.

Напомним, утром во вторник правоохранители заявили, что начали проводить в Лавре контрразведывательные мероприятия, руководствуясь пятью критериями:

недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира"

проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.

обезопасивание населения от провокаций и террористических актов

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители

производят осмотр территории и помещений Лавры на предмет выявления запрещенных к обращению предметов

осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, обыск плановый и никак не связан со случаем, когда недавно в Лавре пели пророссийскую песню.

"Обыски не связаны с песней. Правоохранители приехали проверить наличие людей, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам, проверить наличие подозрительных лиц. Дело в том, что в таких местах могут скрываться люди с поддельными документами. Также проверяются помещения на наличие возможных взрывчатых веществ. Делается это для того, чтобы верующие были в безопасности", — сообщил нам наш собеседник.

По данным нашего источника, находящиеся сейчас в Лавре правоохранители применяют "пересевание" лиц.

"Враг употребляет термин "фильтрация", у нас — "пересеивание". Другими словами, идет поиск лиц, возможно, имеющих отношение к противоправным действиям. Все помещения осматриваются совместно с работниками и жителями Лавры", — говорят правоохранители.

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