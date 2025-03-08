В Киево-Печерской лавре на церкви загадочно рухнул крест: верующие паникуют, директор назвал причину

Некоторые украинцы вспомнили события января 2022 года, когда за 40 дней до полномасштабного вторжения упал крест с одного из куполов Софийского собора Киева.

После того, как в субботу, 8 марта, на одном из храмов Киево-Печерской Лавры обрушился крест и работникам ГСЧС пришлось срочно его демонтировать, как верующие, так и атеисты живо обсуждают эту тему. В частности, в соцсетях называют это событие жутким знаком, который произошел чуть больше, чем за 40 дней до Пасхи.

Некоторые украинцы вспомнили события января 2022 года, когда за 40 дней до полномасштабного вторжения упал крест с одного из куполов Софийского собора Киева. По информации работников заповедника, тогда крест упал из-за сильных порывов ветра.

"После Софии трудно такое игнорировать", — прокомментировала сегодняшнее событие одна из пользователей соцсетей.

Еще одна женщина написала так: "Господи, что еще хуже, чем война должна быть?", а другая оставила такой комментарий: "Я хоть и атеистка, но это все равно как-то жутко".

Что говорят в заповеднике

О рухнувшем на территории Киево-Печерской Лавры кресте подробности в комментарии для ТСН.ua рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.

"Речь идет о Крестовоздвиженской церкви конца XVII века. Мазепинская церковь. Она давно нуждается в реставрации. Очень много элементов на этой церкви были аварийными, в том числе – этот крест", — говорит руководитель заповедника.

Максим Остапенко рассказал следующее: "Крест наклонялся, его осматривали. Сегодня из-за того, что наклонение стало критическим во избежание повреждения конструкций самой церкви, чтобы избежать угрозы людям, мы вызвали ГСЧС. Под наблюдением главного архитектора этот крест был аккуратно демонтирован для дальнейшей реставрации".

Нужна реставрация

По его словам, речь идет о комплексной реставрации всей церкви.

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"Еще в позапрошлом году ЮНЕСКО дало нам предложение о том, что реставрация этой церкви может быть под эгидой именно ЮНЕСКО. Мы сейчас ведем переговоры с офисом ЮНЕСКО о реставрации церкви, о первоочередных работах, которые необходимо выполнить. фиксируем очень сильные сейсмические нагрузки на сооружения Сооружения столетние, внешне они кажутся крепкими, но вибрация влияет очень отрицательно.

Подытоживая, руководитель заповедника отметил: "О том, что крест наклонился – об этом было известно несколько лет назад. Эта церковь – одна из самых известных и уважаемых в Киево-Печерской Лавре. Она требует достаточно срочной реставрации. Этот вопрос стоял давно, реставрация планировалась после 2022 года. Сейчас из-за войны на реставрацию средств практически нет, мы ищем эти средства в ЮНЕСКО. Она заинтересовалась реставрацией этой церкви".

Действительно ли плохой знак?

В Сети пользователи говорят, что в начале ХХ века, в 1917 году, а затем накануне Второй мировой войны и в 1943 году в Киеве были случаи падения крестов из храмов.

В свою очередь, киевовед Михаил Кальницкий в комментарии для ТСН.ua ответил, что подтверждений относительно падений крестов ни в 1917 году, ни перед Второй мировой войной нет.

При этом он добавил: "В 1980-е было почти упавший купол с церкви Николая Притиска. Насколько я помню, была какая-то проблема с подземными коммуникациями, сместилась почва. В результате конструкция под куполом разрушилась. Пришлось снимать купол вместе с крестом и перестраивать".

Напомним, ранее в Киеве, на Печерске, в Музейном переулке под асфальт провалились несколько автомобилей.

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