В Киево-Печерской лавре обрушился крест: верующие паникуют – такой знак был перед войной

Присутствует ли здесь мистика и как это объясняют в самой святыне.

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест. Верующие паникуют и уже в соцсетях это событие нарекли жутким знаком, который произошел за 40 дней до Пасхи. Некоторые украинцы вспомнили события января 2022-го, когда за 40 дней до полномасштабного вторжения упал крест одного из куполов Софийского собора.

Присутствует ли здесь мистика? И как это объясняют в самой святыне – подробнее в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Версии о мистичности – это действительно дело достаточно личное, и каждый пусть для себя выясняет. Но ее можно поставить под сомнение, потому что в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра говорят, что эта святыня и так была на реконструкции.

В Киево-Печерской лавре обрушился крест/Скриншот с видео ТСН

Туда не пускают туристов, там не ведутся литургии. За ней наблюдали уже несколько лет. И непосредственно над крестом был надзор около полутора-двух месяцев назад. Рассчитывали, что он до реставрации достоит, дождется. Но не случилось.

И второй момент, где можно подвергнуть сомнению мистичность – крест не упал. Он, как здесь говорят, критически наклонился. Потому и была необходимость его демонтировать, что собственно и сделали.

В Киево-Печерской лавре обрушился крест/Скриншот с видео ТСН

На самой территории национального заповедника более 140 достопримечательностей и поэтому за ними всеми так или иначе следят. То есть есть специальная комиссия. Теперь, возможно, будет еще отдельная.

“Храм всесвятский, на котором находятся кресты, один из которых был аварийным, требует реставрации уже не первое десятилетие, и это очень серьезные работы, которые продлятся месяцы, возможно годы, и будут предусматривать все работы от фундамента до верхушки креста. Мы мониторили его уже больше двух лет, наши специалисты наблюдали за тем, какие там деструктивные процессы происходят. И на сегодняшний день после того, как этот крест критически наклонился, был осуществлен его демонтаж”, – говорит представитель Лавры Максим Остапенко.

Максим Остапенко/Скриншот по видео ТСН

Еще одна причина не верить в мистичность происшествия – на территории заповедника обнаруживают много металлических частиц. Это, говорят, от "Шахедов", потому что время от времени неподалеку от Днепра здесь их сбивают, как они идут на Киев, и падают эти обломки. Взрывами вредит не только этому храму, но и другим достопримечательностям.

И вторая – это большие ветры, которые были недавно. Сам крест имеет такую определенную парусность, потому что сварен плотно. Это могло тоже помочь тому, что основа не выдержала.

Сейчас его осматривают специалисты по реставрации, поэтому крест стоит на улице. И сегодня его должны забрать на эти работы по реставрации.

Ранее мы писали о том, что после того, как в субботу, 8 марта, на одном из храмов Киево-Печерской Лавры обрушился крест и работникам ГСЧС пришлось срочно его демонтировать, как верующие, так и атеисты живо обсуждают эту тему. В частности, в соцсетях называют это событие жутким знаком, который произошел чуть больше, чем за 40 дней до Пасхи.

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