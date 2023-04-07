В Киево-Печерской лавре ограбили келью нового наместника Авраамия

На территории Киево-Печерской лавры ограбили келью, где проживал исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий (Лотыш).

Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Мы проводим проверку", – отметили в столичной полиции.

В пресс-службе Православной церкви Украины нам подтвердили информацию. Нам рассказали, что сегодня, 7 апреля, когда встретились на службе с новым наместником Киево-Печерской лавры, архимандрит Авраамий подтвердил информацию об ограблении.

В комментарии УП архимандрит Авраамий сообщил, что дверь в келью выломали, украли компьютер и его личные вещи. Те вещи, которые не украли, разбили.

Отметим, что архимандрит Авраамий 7 апреля впервые провел литургию в Киево-Печерской лавре по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Богослужение состоялось в Успенском соборе Лавры.

Напомним, Авраамий в 2021 году стал архимандритом Украинской православной церкви московского патриархата. Однако в марте перешел в Православную церковь Украины. 29 марта его назначили и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Страсти не утихают: пока в Лавру не может попасть комиссия, из нее тихонько выносят иконы.

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