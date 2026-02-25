В Киево-Печерской лавре открыли ближние пещеры: когда можно посмотреть и сколько это стоит

Киево-Печерская лавра / © Associated Press

Историческая справедливость восстановлена: Ближние пещеры Киево-Печерской лавры официально открыты для свободного посещения. Более трех лет эта территория находилась под особой охраной из-за судебных распрей с русской церковью, но с сегодняшнего дня паломники и туристы могут снова спуститься к тысячелетним святыням. Лавра встречает гостей на украинском языке и новыми правилами.

Корреспондент ТСН Нелли Ковальская видела первых посетителей.

Дерусификация и новые вывески

Нижняя лавра активно избавляется от наследия «русского мира». Первое, что видят гости у входа в Крестовоздвиженский храм — новую табличку на украинском языке. Ее установили буквально накануне открытия.

Авраамий, настоятель Лавры: «Процентов на 90 удалось дерусифицировать, но в дальнейшем это большой труд».

Вместе с журналистами в пещеры прибыли предстоятель ПЦУ Епифаний и министр культуры Татьяна Бережная. Для владыки это не просто открытие памятника, а стратегический успех на духовном фронте.

Митрополит Епифаний: «Такие маленькие победы куют нашу большую украинскую победу. Она состоит из побед не только на передовой, но и в тылу. Каждый такой шаг делает нас сильнее».

Молитва за воинство и лозунг, прозвучавший впервые

В храме, где веками господствовало влияние Москвы, отслужили молебен за украинскую власть, народ и воинов. Финал проповеди стал знаковым — под сводами впервые официально прозвучало украинское патриотическое приветствие.

Что изменилось внутри: украинские шрифты и бесплатные свечи

В самих пещерах изменили всю навигацию. Новые таблички возле мощей святых теперь не только на украинском, но и выполнены специальным шрифтом, созданным на основе аутентичных образцов Лаврской типографии. Еще одно нововведение — бесплатные свечи при входе для паломников.

Нелли Ковальская, корреспондент ТСН: «Более трех лет эти пещеры были закрыты для посещений, здесь были только священники русской церкви. И вот сегодня нам посчастливилось быть в группе первых светских гостей».

Особая остановка — у мощей преподобного Ильи Муромца. Средневековый воин, который защищал Киев от захватчиков с севера сотни лет назад, теперь снова стал символом борьбы за украинскую идентичность.

Татьяна Бережная, министр культуры: «Это сакральное место для Украины. Враг один и тот же, он пытался нас уничтожить, но сейчас мы проходим последний, окончательный этап, в котором должны поставить точку раз и навсегда».

Правила посещения: безопасность превыше всего

Несмотря на открытие пещер, часть Верхней лавры пока остается закрытой — там до сих пор находятся монахи УПЦ МП до завершения всех судебных процедур.

Как попасть в Ближние пещеры:

Для паломников: Вход бесплатный ежедневно с 09:00 до 11:00 , но только по предварительной записи.

Для туристов: Организованные экскурсии проводятся с обеда до вечера.

Условие: Предварительная запись обязательна для всех из соображений безопасности.

Министр культуры, которая впервые посетила пещеры именно во время открытия, уверена: Лавра станет местом паломничества для всех, кто молится за победу Украины.

