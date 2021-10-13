В киевском ботсаду им. Н. Гришко мужчина напал с битой на женщину с ребенком

Дочь травмированной женщины рассказала, что ее мать сейчас находится в больнице.
В Национальном ботаническом саду им. Н. Гришко мужчина напал с битой на женщину с ребенком.
Инцидент произошел 12 октября около 11:00.
Об этом ТCН.ua рассказала пресс-секретарь Печерского управления столичной полиции Оксана Тищенко.
"Мужчина с битой напал на женщину, которая гуляла в ботсаду с ребенком. Он незаметно подошел сзади, нанес несколько ударов по голове и убежал. Пострадавшей наложили несколько швов", — рассказала Тищенко.
Лицо нападавшего женщина не запомнила.
Дочь травмированной женщины рассказала, что ее мать сейчас находится в больнице.
Полиция открыла уголовное производство по статье 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.
"Мы направили женщину на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть причиненных травм", — отметила пресс-офицер.
Нападавшего еще не задержали.
Полиция выясняет все детали инцидента и ищет нападавшего.
Напомним, в Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся.