В киевском метро под поезд упала женщина: что известно

В Киеве на станции метро "Вокзальная" 30 сентября женщина попала под поезд. Она жива.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Очевидцы говорят, что инцидент произошел на станции метро "Вокзальная". Там женщина бросилась под поезд. Люди отмечают, что это могла быть попытка самоубийства.

Известно, что на станциях по "красной" ветке стоят поезда, пассажиров просят покинуть вагоны.

"Женщина, лет за 50, жива. Причину падения устанавливаем", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Женщину госпитализировали, ее состояние неизвестно.

Напомним, в Киеве на станции метро "Лукьяновская" под поезд упал человек. Пострадавший госпитализирован в больницу.

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