В киевском метро пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card

В киевском метро пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card

Других пассажиров просто не пускают.

Обновление: По состоянию на 14:00 стало известно, что все терминалы в Киевском метрополитене работают в обычном режиме.

В киевском метро сегодня днем пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card.

Других пассажиров просто не пускают.

Об этом ТСН.ua сообщают пассажиры.

В частности, такая ситуация сложилась на станции метро "Васильковская". Но сотрудницы станции говорят, что сейчас на всех станциях можно пройти только при наличии Kyiv Smart Card.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Киевского метрополитена, но пока на телефонные звонки там не отвечают. Ждем ответ на официальный запрос.

Напомним, в Киеве подорожает метро. В метрополитене говорят, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.

Источники в Киевсовете отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы может увеличиться до 12-15 гривен.

Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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