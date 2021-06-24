В киевском метро пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card

Других пассажиров просто не пускают.
Обновление: По состоянию на 14:00 стало известно, что все терминалы в Киевском метрополитене работают в обычном режиме.
В киевском метро сегодня днем пройти можно только тем, у кого есть Kyiv Smart Card.
Других пассажиров просто не пускают.
Об этом ТСН.ua сообщают пассажиры.
В частности, такая ситуация сложилась на станции метро "Васильковская". Но сотрудницы станции говорят, что сейчас на всех станциях можно пройти только при наличии Kyiv Smart Card.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Киевского метрополитена, но пока на телефонные звонки там не отвечают. Ждем ответ на официальный запрос.
Напомним, в Киеве подорожает метро. В метрополитене говорят, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.
Источники в Киевсовете отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы может увеличиться до 12-15 гривен.
Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.
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