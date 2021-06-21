В Киевском море более суток ищут отца с дочерью, которых ветер отнес на надувном матрасе

Его еще одну дочь вытащили из воды, но не спасли.

Более суток продолжаются поиски 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери, еще одна 5-летняя девочка погибла. Они члены одной семьи, которые накануне отдыхали на Киевском море. Супруги и двое детей плавали на двух надувных матрасах, однако сильный ветер их относил дальше от берега.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Бригады спасателей прочесывают акваторию Киевского моря. Со вчерашнего дня ищут пропавшую 10-летнюю девочку и ее 36-летнего отца. Накануне, супруги с двумя детьми здесь плавали на надувных матрасах. Внезапно поднялся сильный ветер, волнами их начало относить дальше от берега. На спасение семье бросились отдыхающие.

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«Вчера как мы прибыли была очень большая волна, почти до метра. Свидетели, которых мы опросили, говорили, что было слышно крики, люди звали на помощь. Один человек пригнул их спасать, когда он подошел к матрасу, то ребенка не было, потом ее достали, Скорая более часа пыталась спасти, но не могли», — отмечает начальник водолазно-спасательного отделения Гордейчук Михаил.

Спасти удалось только женщину. Мужчины и 10-летнего ребенка — до сих пор ищут. «За 750 метров от берега свидетели видеть матрас уже пустой, без людей, который просто переворачивался на волнах», — добавляет спасатель.

Сейчас на Киевском море штиль. Водолазы непрерывно обследуют дно реки, однако безрезультатно.

Новости Украины: более суток продолжаются поиски 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери

Рядом отдыхают люди, которых не пугает, что это место не оборудовано для купания — илистое дно и немало камней, к тому же, водоем сначала мелкий, а дальше — резкий перепад до 7 метров глубиной.

В полиции уже открыли уголовное производство. И добавляют, алкоголь во время отдыха супруги не пили. Скорее всего: причина трагедии в неосторожном поведении на воде.

Спасатели же призывают людей купаться только на специально отведенных и оборудованных пляжах. Не плавать на матрасах в открытых водоемах, избегать рек с сильным течением и следить за детьми.

О чем стоит помнить на отдыхе у воды и как действовать в экстренных ситуациях

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