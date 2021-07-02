В киевском роддоме родилась уникальная тройня: у каждого свой генетический код

После рождения малыши имели проблемы с установкой дыхательных функций

В Киеве женщина родила мальчика и двух девочек. Медики говорят: двойней уже не удивить, только в прошлом году в третьем столичном родильном их родилось более полсотни. А вот тройня — впервые за последние 10 лет. И к тому же новорожденные — не близнецы. У каждого свой генетический код.

О семейном счастье в кубе — в материале ТСН.19:30.

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Артем, Алиса и Александра. Это сначала "у вас будет тройня" звучит, мягко говоря, неожиданно — рассказывает Татьяна. А после родов уже не так страшно. И даже иногда удается немного поспать. Папа новорожденных видит впервые. Слов не надо: слезы на глазах все говорят сами за себя. Он рассматривает каждого из детей. Говорит — с Артемом и Алисой все было понятно сразу. А вот Александра или Александр — оставалось вопросом.

Малыши родились на 36 неделе беременности. С того дня прошло уже две недели, и сегодня они поедут домой. В родильном эта тройка точно запомнится надолго.

"У нас за 10 лет это первая тройня, она уникальна. Сейчас чаще мы видим тройни, это преимущественно метод репродуктивной технологии, то есть они искусственные, а это естественная тройня", — рассказал директор Киевского городского родильного дома №3 Назарий Ботва.

Под наблюдением врачей Татьяна была на протяжении всей беременности. Это был как раз тот случай, который можно описывать в учебниках по акушерству и гинекологии. Ведь это не близнецы: это отдельные дети. С полностью своим генетическим аппаратом — в этом и уникальность этой беременности.

После рождения малышей сразу же перевели в отделение интенсивной терапии. Были проблемы с установкой дыхательных функций. Теперь они все уже дышат самостоятельно, немного набрали в весе и дальше могут обойтись без врачей. Забирать домой приехали всей семьей.

Напомним, в Днепре из больницы выписали 4-месячную девочку, которая родилась с тяжелым пороком сердца. Младенец более двух месяцев провел на ИВЛ.

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