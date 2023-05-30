В киевской многоэтажке, поврежденной от атаки РФ, спасли кошку: трогательные фото

В жилой многоэтажке в Голосеевском районе Киева, пострадавшей в результате российской атаки дронами, спасли кошку.

Трогательную историю корреспонденту ТСН.ua рассказала жительница дома Дарья Приходько.

Девушка вместе со своим парнем и кошкой Мией живут на 11 этаже. По словам Дарьи, когда раздался взрыв, все они спали.

"Я сразу поднялась с кровати, мы начали искать где кошка. Искать, что на себя надеть, вещи, воду. Пока все это продолжалось, не знали, выходить ли нам вообще. Немного ждали на этаже, там много стен. Затем кошка выбежала в дом, и мы ее не могли найти, но поняли, что нужно бежать. Я ей оставила еду, воду и дверь открыла, чтобы она хоть как-то могла выйти", — рассказала сайту ТСН.ua девушка.

Дарья отметила, что обычно не слышит взрывов в Киеве, потому что крепко спит.

В киевской многоэтажке, поврежденной от атаки РФ, спасли кошку / Фото: ТСН.ua

"Но это было настолько громко, что я даже подумала, что это может быть ядерное оружие. За кошкой мы пытались несколько раз прийти, но нас не пропускали", — пояснила ТСН.ua Дарья.

По словам девушки, животное несколько часов провело в доме. В результате паре удалось самостоятельно забрать кошку на этаже.

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

В киевской многоэтажке, поврежденной от атаки РФ, спасли кошку

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