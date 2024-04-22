В Киевской области бус провалился в пропасть: что известно о погибших и травмированных и почему произошло ДТП

43-летнему пассажиру микроавтобуса, который влетел в пропасть на Киевщине, сейчас проводят операцию, у него скальпирована рана головы.

Другой тяжелый пациент - мужчина 49 лет с переломами костей бедра и ушибами плеча находится в хирургическом отделении Иванковской больницы. Оба не помнят, что с ними произошло.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Хоцяновской.

Микроавтобус с 9 людьми провалился в пропасть, которая образовалась прямо посреди дороги. Это произошло в 05:30 утра вблизи села Олива. В микроавтобусе было 8 пассажиров и водитель. Они ехали в сторону села Песковка.

По данным ТСН, это работники лесничества, которые ехали на работу. Двое пассажиров погибли, известно это были мужчины. Еще 7х пассажиров госпитализировали.

Их доставили в Бородянскую, Ивановскую и киевские врачи - двух в отделение нейрохирургии, одного в отделение политравмы. Состояние пострадавших тяжелое и среднее.

"Рядом водоем. По предварительной информации, трассу подмыло, рядом с трассой водоем. После сильных дождей уровень воды поднялся. На месте работают службы и следователи, которые будут выяснять причины, почему образовался такой провал", - говорится в сюжете ТСН.

Место ДТП в Киевской области

Пока следователи не могут точно сказать или водитель не заметил пропасть, которая уже была или она образовалась уже во время движения автомобиля. Там говорят — будут проводить эксперимент и устанавливать причины ДТП.

Открыто уголовное производство движение по трассе перекрыто. Дорога в районе села олива не проездная.

ДТП в Киевской области

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДТП с ПОГИБШИМИ! ПРОВАЛЬЯ образовалось просто В СРЕДЕ ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕНИЕ с места СОБЫТИЙ

Напомним, на территории Иванковской общины вблизи села Олива Киевской области бус с пассажирами провалился в провал, образовавшийся на дороге. Есть жертвы и раненые.

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