В Киевской области чиновники отказались почтить память защитника, прослужившего 7 лет, потому что он "погиб не так"

Сергей Гончаров / © ТСН

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В Киевской области разразился громкий скандал. Мать бойца, прошедшего 7 лет войны, с упорством отстаивала право на достойное почтение памяти своего сына. Чиновники города Сквира отказывались разместить фотографию защитника на Аллее Героев лишь потому, что тот погиб не от вражеского снаряда на поле боя, а проиграл ожесточенную борьбу с собственной психотравмой.

Почему для того, чтобы достоинство возобладало, потребовалось вмешательство военного омбудсмена — смотрите в специальном репортаже корреспондента ТСН Ивана Воробёва.

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Боевой путь и трагический конец

Аллея Героев в городе Сквира, что в Киевской области. Новые памятные знаки в честь павших украинских воинов Сквирской городской территориальной общины открывают здесь каждый год. На этот раз среди них — и памятный знак 34-летнему Сергею Гончарову, который погиб в июле 2022 года. Его мать — Эльвира Гончарова — ждала этого знака несколько месяцев.

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Сергей Гончаров участвовал в боевых действиях с 2015 года. Сначала был стрелком, позже стал помощником гранатометчика. Воевал в самых горячих точках. Имеет награды и знаки отличия, в том числе за оборону Мариуполя. С начала полномасштабного вторжения защищал Киевскую, Харьковскую и Черниговскую области, где и получил ранение и контузию.

«Во время обороны Чернигова он звонил, он прощался, потому что у них там не было выхода… Но они выдержали», — сквозь слёзы вспоминает мать военного Эльвира Гончарова.

Через несколько месяцев после ранения Сергей даже успел вернуться в воинскую часть, а затем из-за посттравматического расстройства снова оказался в больнице. О том, что у сына есть психологические проблемы, госпожа Эльвира едва ли догадывалась, ведь он старался оберегать её от этого.

Врачи не смогли помочь Сергею, а сам он не смог справиться с ситуацией. 2 июля 2022 года военнослужащий добровольно покончил с собой. Эльвира убеждена: это прямое следствие тяжелого ранения. Чтобы почтить память сына, она обратилась в горсовет Сквиры с просьбой установить стенд с фотографией Сергея на Аллее Героев. Но там ей отказали.

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«Говорили, что это не предусмотрено, потому что он погиб не на войне», — рассказывает мать.

Бюрократическое сопротивление и позиция чиновников

Мэр Сквиры Валентина Левицкая объясняет позицию местных властей следующим образом:

«Лично глава общины не включает людей в Аллею Славы. Существует соответствующая комиссия, которая этим занимается и проводит заседания. Существует положение комиссии, и в соответствии с ним чествуют героев, защитивших нас от врага — согласно положению, действующему в нашей общине: воины, погибшие, защищая наше государство и независимость, на поле боя. Вот в таком ключе. Не самоубийство».

Однако жительница Дулицкой общины и активистка Ирина Иллюк возмутилась таким отказом и обратилась в Офис уполномоченного по делам военнослужащих (военного омбудсмена).

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Затем началась длительная бюрократическая волокита. Офис военного омбудсмена изучил историю Сергея Гончарова и направил в горсовет Сквыры письмо с требованием почтить память героя. На что в общине вновь ответили отказом, мотивируя это тем, что случай не подпадает под действие местного положения.

«Вопросы памяти и почтения нигде четко не прописаны в нормативно-правовых актах. Поэтому каждая община, в зависимости от своего бюджета или отношения к ветеранам, увековечивает память по-разному. Но здесь прослеживается именно проблема дискриминации. Многие травмы невидимы. К сожалению, у нас обычно работают с теми травмами, которые видимы, а с невидимыми — нет. Люди не осознают, что могут быть травмы ментального и психического здоровья. Здесь должен быть индивидуальный подход к каждому случаю, к каждому человеку», — подчеркнул начальник управления защиты и реализации прав защитников Офиса военного омбудсмена Сергей Черевичный.

После нескольких месяцев переписки и давления фотография Сергея всё же появилась на Аллее Героев. Для этого горсовету пришлось изменить собственное постановление.

«Сделали исключение в связи с тем, что он 7 лет провёл на поле боя. Сделали исключение… Внесли изменения в положение, да», — подтвердила мэр Валентина Левицкая.

Представитель ветеранского корпуса Белоцерковского района Ярослав Винничук подчеркнул:

«Независимо от того, как он погиб, этот человек долгое время защищал нашу страну и нас. При каких бы обстоятельствах он ни ушел, он выполнил свою роль. К сожалению, психика не выдержала, он принял такое решение и ушел из жизни, но это не повод для того, чтобы не вешать его портрет на Аллее Славы».

Невидимые раны: позиция медиков и церкви

Тот факт, что Сергей добровольно покончил с собой в результате психотравмы, полученной во время боевых действий, не может служить основанием для отказа в чествовании. На этом подчеркивают и специалисты по реабилитации.

Невидимые травмы — это повреждения без внешних физических признаков, которые, тем не менее, подрывают психическое здоровье. К ним относятся ПТСР, депрессия, тревожные расстройства, боевая усталость и эмоциональное выгорание. В Украине психические травмы, полученные на войне, юридически и с медицинской точки зрения приравниваются к физическим ранениям.

«Они так же причиняют боль, они так же ухудшают качество жизни человека. Но зачастую человек не может их заметить или понять: что со мной не так. Психические ранения — это такое же боевое ранение, как и физическая травма. А иногда даже тяжелее, потому что оно остается вне поля зрения. Невидимая травма, с которой не справились военные или ветераны, — это не их ответственность», — отмечает директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов «Лесная Поляна» Ксения Возницкина.

Из-за интенсивных боев число военных с неврологическими расстройствами растет с каждым днем, отмечают врачи. Почти треть случаев — это именно ПТСР. Психологи призывают родных внимательно следить за поведением защитников, возвращающихся с фронта.

Меняется и отношение церкви. В Православной церкви Украины священники молятся за таких военных и проводят их в последний путь в храмах.

«Извините, мы не судьи, мы не судим вместо Бога. Думаю, что в этом смысле церковь тоже развивается и переходит от табу к пониманию. Мы понимаем, что это может быть заболевание, сильная депрессия или шокирующая история, когда человек не видит выхода. Церковь будет молиться за таких воинов, хотя и будет продолжать говорить, что это не выход», — пояснил православный священник Георгий Коваленко.

История Сергея Гончарова — это не просто рассказ о баннере в центре Сквиры. Это история о необходимости изменения сознания всего общества, которое должно научиться видеть и уважать невидимые раны войны и вовремя протягивать руку помощи тем, кто возвращается с фронта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев парализован КОЛАПСОМ! Новые переговоры в США с Украиной! | ТСН 20:00 9 октября

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