В Киевской области газовики включили тепло и устроили взрыв в детсаду: когда туда смогут вернуться дети

В Киевской области газовики включили тепло и устроили взрыв в детсаду: когда туда смогут вернуться дети

По предварительной причине – произошла утечка бытового газа.

В селе Кодаки на Киевщине вчера после обеда буквально разнесло пищеблок детского сада. Пострадавших нет: в дошкольном заведении к моменту взрыва никого не было.

О том, когда к нему смогут вернуться дети – 27 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все что осталось от пищеблока – это развалившиеся стены и огромная дыра в здании. Само же помещение детского сада в метрах 30 от места взрыва.

Накануне в сад приехали газовики, чтобы включить отопление. В помещении котельной и пищеблока сняли пломбы, начали отапливать и уехали. Через час – раздался взрыв.

Посещает дошкольное учреждение 38 детей. Из-за холодных батарей вчера родители решились привести только троих. Но и тех забрали домой еще до взрыва.

Теперь с утра в саду убирают остатки стекла с детских кроваток. Забот прибавилось и жителям соседних домов, в которых взрывной волной выбило окна и двери.

Новости Украины: взрыв в Кодаках – когда дети смогут вернуться в садик, где произошел инцидент

Причину случившегося должны установить специалисты. По предварительной версии – разгерметизация газовой трубы.

Это единственный в селе садик. И когда он снова сможет заработать – будет решать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас речь идет о том, что прежде всего необходимо будет заменить окна в детском саду, тогда уже в его помещении оборудовать несколько меньшую кухню. Ну и возобновить отопление. Вероятно – вместо газового будут запускать твердотопливный котел. И если все сделать быстро – предполагает староста села, вернуться в садик дети смогут по меньшей мере через две недели.

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