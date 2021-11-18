В Киевской области хозяин дома, в который ворвались трое нападавших, открыл по ним огонь

Один из раненых мужчин был задержан и заложил своих подельников.

В Киевской области в 4 утра в дом местного предпринимателя ворвались мужчины в балаклавах и требовали отдать все деньги и драгоценности. Хозяин дома не растерялся и начал стрелять в нападавших из травматического пистолета, те бросились наутек.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Семья, на которую совершили нападение, физически не пострадала, а вот нападающим досталось. Они втроем ворвались в усадьбу, находящуюся под усиленной охраной, на рассвете. На шум к ним вышла женщина, они ее схватили и потребовали денег. «На шум неизвестных вышла женщина. Крикнула, но они применили к ней физическое насилие – положили на пол и пытались связать», – рассказывает руководитель полиции.

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Такое же участие ждало и дочь. Хозяин дома, услышавший происходящее, схватил травматический пистолет и начал отстреливаться от нападавших. Те бросились наутек, но владельцу дома все же удалось догнать их и ранить неизвестных.

На место быстро прибыли правоохранители с кинологами. Собака взяла след и одного из нападавших разыскала в соседнем лесу. Человек был трижды ранен, поэтому его сообщники его бросили. Он не просто признался в содеянном, но и заложил тех, с кем был.

Одного из них уже разыскали. В итоге двое из нападавших уже задержаны. Третьего их сообщника еще разыскивают.

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