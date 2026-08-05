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В Киевской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что "ему всё равно": суд вынес неожиданное решение
В Киевской области Згуровский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы мужчину, отказавшегося от мобилизации, мотивировав это «равнодушием ко всему».
В Киевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но уклонился от мобилизации из-за «равнодушия».
Об этом говорится в приговоре Згуровского районного суда Киевской области.
Мужчину признали годным к мобилизации и вручили повестку
Согласно материалам судебного дела, 12 марта 2025 года обвиняемый находился в помещении местного ТЦК и СП, где прошел военно--медицинскую комиссию (ВМК) и был признан полностью годным по состоянию здоровья к военной службе.
В тот же день уполномоченный офицер вручил мужчине под личную подпись повестку о явке по приказу в воинскую часть, которая должна была состояться уже на следующее утро — в 06:00 13 марта 2025 года. Также ему разъяснили последствия неявки и уголовную ответственность.
Впрочем, в назначенное время военнообязанный на сборный пункт не явился, не имея никаких оснований для отсрочки или уважительных причин для неявки.
Мужчина в суде заявил, что «ему всё равно и он не сожалеет об уклонении от мобилизации»
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, однако его объяснения мотивов поразили суд своей откровенной безразличностью к своей защите.
Что сказал подсудимый в суде:
Он подтвердил, что прошел ВЛК и сознательно отказался обжаловать её результаты.
Отметил, что повестку получил лично и понимал все последствия отказа.
Заявил, что не явился в ТЦК сознательно, поскольку является «невоенным человеком, не желающим участвовать в войне».
Свой поступок объяснил кратко: уклонился от призыва «из-за равнодушия и незаинтересованности ко всему».
Отдельно подчеркнул, что осознавал нарушение закона, но ни в коей мере не сожалеет о содеянном.
Позиция суда и решение
Суд учел, что мужчина ранее уже был судим, по месту жительства имеет негативную характеристику и не работает. Несмотря на содействие раскрытию преступления, суд подчеркнул, что демонстративное безразличие во время военного положения создает в обществе ощущение безнаказанности.
Згуровский районный суд постановил:
Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).
Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
Начало срока отбывания наказания будет отсчитываться со дня приведения приговора в исполнение после вступления его в законную силу.