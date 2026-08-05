В Киевской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что "ему всё равно": суд вынес неожиданное решение

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Киевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но уклонился от мобилизации из-за «равнодушия».

Об этом говорится в приговоре Згуровского районного суда Киевской области.

Реклама

Мужчину признали годным к мобилизации и вручили повестку

Согласно материалам судебного дела, 12 марта 2025 года обвиняемый находился в помещении местного ТЦК и СП, где прошел военно--медицинскую комиссию (ВМК) и был признан полностью годным по состоянию здоровья к военной службе.

Реклама

В тот же день уполномоченный офицер вручил мужчине под личную подпись повестку о явке по приказу в воинскую часть, которая должна была состояться уже на следующее утро — в 06:00 13 марта 2025 года. Также ему разъяснили последствия неявки и уголовную ответственность.

Впрочем, в назначенное время военнообязанный на сборный пункт не явился, не имея никаких оснований для отсрочки или уважительных причин для неявки.

Мужчина в суде заявил, что «ему всё равно и он не сожалеет об уклонении от мобилизации»

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, однако его объяснения мотивов поразили суд своей откровенной безразличностью к своей защите.

Что сказал подсудимый в суде:

Реклама

Он подтвердил, что прошел ВЛК и сознательно отказался обжаловать её результаты.

Отметил, что повестку получил лично и понимал все последствия отказа.

Заявил, что не явился в ТЦК сознательно, поскольку является «невоенным человеком, не желающим участвовать в войне».

Свой поступок объяснил кратко: уклонился от призыва «из-за равнодушия и незаинтересованности ко всему».

Отдельно подчеркнул, что осознавал нарушение закона, но ни в коей мере не сожалеет о содеянном.

Позиция суда и решение

Суд учел, что мужчина ранее уже был судим, по месту жительства имеет негативную характеристику и не работает. Несмотря на содействие раскрытию преступления, суд подчеркнул, что демонстративное безразличие во время военного положения создает в обществе ощущение безнаказанности.

Згуровский районный суд постановил:

Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Начало срока отбывания наказания будет отсчитываться со дня приведения приговора в исполнение после вступления его в законную силу.

Мужчина уклонился от мобилизации и выслушал приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Новости партнеров