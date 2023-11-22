В Киевской области отремонтировали мост, под которым во время обстрелов прятались люди: видео

В Ирпене, на Киевщине, открыт новый автомобильный мост. Известная на весь мир переправа, которая в поселке Романовка была взорвана в начале полномасштабного вторжения. Она стала пристанищем для тысяч гражданских, пытавшихся эвакуироваться из частично оккупированного Ирпеня, постоянно подвергалась обстрелам со стороны россиян и теперь станет мемориальным комплексом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

После ремонта Ирпенский мост в селе Романовка отныне не имеет никаких ограничений на проезд. Его уничтожили оккупанты еще в начале полномасштабной войны.

Восстановленный мост

Бои в Гостомеле продолжались сутки, когда началось вторжение. Часть ирпинцев уехала накануне, часть надеялись переждать дома, еще до конца не осознавая масштаба угрозы, говорит местная жительница Анна, которая тоже не сразу уехала.

"Мы уезжали, так у нас не было уже ни окон, ни дверей. Они уже начали сильно бомбить. Страшно было", — вспоминает женщина.

В марте россиянам удалось большими силами дойти до Бучи, Гостомеля, Ирпеня, последний занять частично. Тогда начались жесткие обстрелы. Люди начали ехать в сторону разбитой переправы в Романовке. При обстреле они прятались под мостом.

Разрушенный мост

В марте прошлого года, через разрушенный мост в Романовке удалось спасти около 40 тысяч человек. Поэтому это место и прозвали – "дорогой жизни". Здесь было много и трагического. Поэтому оставили старую часть моста, чтобы вскоре открыть мемориал памяти.

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Напомним, как Элина Свитолина помогает восстанавливать поврежденный дом в Ирпене.

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